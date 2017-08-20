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Spor

Londra derbisinde kazanan Chelsea

Tottenham - Chelsea: 1-2 İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı

20 Ağustos 2017 23:06

Tottenham - Chelsea: 1-2

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Tottenham\'ı 2-1 mağlup ederek ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.
TOTTENHAM OYNADI, CHELSEA ATTI
Wembley Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf deplasman ekibi oldu. 24. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Marcos Alonso, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. İlk yarı da 1-0\'lık Chelsea üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında yoğun bir baskı kuran Tottenham, birçok fırsattan yararlanamadı.
82\'de ise Tottenham, Batshuayi\'nin kendi kalesine attığı golle 1-1\'lik eşitliği yakaladı.
SON SÖZÜ YİNE ALONSO SÖYLEDİ
Mücadelede son sözü ise yine Chelsea\'den Marcos Alonso söyledi. 88. dakikada yeniden sahneye çıkan Alonso, sert bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 1-2
Bu sonuçla birlikte Chelsea ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Ev sahibi Tottenham ise 3 puanda kaldı.
HUDDERSFIELD İKİDE İKİ YAPTI
Öte yandan günün diğer maçında Huddersfield Town, kendi sahasında Newcastle United\'ı 50. dakikada Aaron Mooy\'un kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek ligde 2\'de 2 yaptı. Rafael Benitez\'in takımı Newcastle ise ikinci maçında da puan alamadı.

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