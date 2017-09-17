T24 LogoT24 Logo
Spor

Londra derbisi golsüz bitti

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasındaki Chelsea-Arsenal karşılaşması 0-0 sonuçlandı

17 Eylül 2017 23:59

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasındaki Chelsea-Arsenal karşılaşması 0-0 sonuçlandı.

Londra ekiplerini karşı karşıya getiren 5. hafta mücadelesinde, son şampiyon Chelsea, Arsenal'i ağırladı. Chelseali David Luiz'in 87. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta gol sesi çıkmadı.

Böylece Arsenal, Stamford Bridge Stadı'ndaki 5 maçlık yenilgi serisini noktaladı. Puanını 10'a yükselten Chelsea, 3'üncü, 7 puanlı Arsenal ise 12. sırada yer aldı.

 

Manchester United, Everton'ı 4 golle geçti 

 

Ligin 5. haftasına gol averajıyla lider giren Manchester United, Everton'ı konuk etti. Valencia'nın 4. dakikada attığı golle öne geçen United, Mkhitaryan'ın 83, Lukaku'nun 89 ve Martial'ın 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Puanını 13'e çıkaran Manchester United, kendisi gibi namağlup Manchester City ile zirveyi paylaştı.

ETİKETLER

ArsenalChelseaderbiLondra derbisigolsüz berabere bitti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24