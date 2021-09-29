Londra'da yeni açılan Nusr-Et restoranındaki fiyatlar sosyal medyada gündem oldu; "Türkiye'ye uçakla gidip yesem daha ucuz"

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran ve ülkenin çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, Londra’da yeni bir restoran açtı. Londra’daki Nusr-Et restoranındaki fiyatlar, kısa süre içinde İngiliz sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir enerji içeceğine 11 pound, bifteğe 640 pound verildiğini vurgulayan müşteriler şaşkınlıklarını paylaştı.

The Independent’ın haberine göre, Nusret Gökçe’nin Londra’da açtığı yeni restoran sosyal medyada fiyatlarıyla gündem oldu. Bir Twitter kullanıcısı, açılış gecesinde restoranda yediği yemeğin fişini paylaştı. Toplamda 1812 pound tutan hesapta, bir enerji içeceğinin 11 pound, bir büyük “tomahawk” bifteğin 630 pound olduğuna dikkat çekildi.

“Muttaqi” isimli bir Twitter kullanıcısı “Uçakla Salt Bae’nin Türkiye’deki restoranına gitmek, Londra’dakine gitmekten daha ucuz” yazdı.

Hesapta çayın ikram olduğunu gören bir kullanıcı da “Burada makul fiyatlı olan tek şey Türk çayı” yazdı.