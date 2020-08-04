Londra'da TL'nin gecelik faizi yüzde 1.050'ye fırladı

Londra piyasasında gecelik vadede TL faizi yüzde 1.050’ye fırladı. "Offshore" olarak da bilinen Londra piyasasında gecelik faiz bayramdan önceki hafta, TL'nin Euro karşısında rekor seviyeye gerilemesiyle yüzde 30'a yükselmişti.

Reuters'a konuşan bir bankacı 4 günlük bayram tatili sonrasında Offshore piyasanın aşırı dar olduğunu söyledi. Başka bir bankacı ise ne zaman TL'ye talep olsa faiz oranlarının yükseldiğini belirtti. Dolar/TL, yaklaşık iki ay sakin kaldıktan sonra geçer hafta Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin tükendiği kaygısıyla yükselmişti.

Yatırım kuruluşu Bluebay Asset Management'in stratejisti Timothy Ash, Offshore piyasadaki ani faiz yükselişi hakkında, "Bu piyasa işlemez halde. Türk yetkililer yabancı yatırımcıların varlıklarını dondurmuş olabilir ama kolayca paraya dönüştürememek bugünkü gibi krizlere yol açıyor. Bu da Türkiye'yeyle ilgili negatif risk algılaması doğuruyor ki, bu da zarar verici" yorumu yaptı.

İsveç bankası Handelsbanken’in uzmanı Erik Meyersson ise yükseliş sürerken Twitter'da “Bir piyasa ekonomisinde gecelik faizin 294’e yükselmesi garip” dedi.

2019'da yüzde 1.200'e çıkmıştı

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Türk bankalarının Londra swap piyasasına TL akışını durdurması üzerine gecelik faizler kısa bir süre için yüzde 1.200'e yükselmişti. Daha sonra BDDK’nın aldığı tedbirlerle yurtdışı Swap piyasalarında TL işlemleri yok denecek kadar azalmıştı…