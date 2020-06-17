Londra'da Kürtlerin protestosu | Göstericilerden biri yola atladı; Boris Johnson'ın aracı kaza yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta başlattığı operasyona karşı Kürtlerin başlattığı protesto devam ederken, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın makam aracının önünde bir protestocunun atlaması üzerine kaza yaptı.

Görgü tanıkları, makam aracının yolda fren yaptığını ve arkasındaki korumaları taşıyan arazi aracının da makam aracına çarptığını söyledi.

Yola atlayan gösterici gözaltına alınırken, kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

TSK'nın Kuzey Irak'ta başlattığı operasyonu protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar attı.