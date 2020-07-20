Londra'da işe dönenlerin Koronavirüs gerilimini çözmek için tur otobüsleri önerildi

Londra'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında normalleşme adımları gerçekleşirken işe dönecek olan vatandaşlara toplu taşıma olarak üstü açık tur otobüslerini kullanmaları önerildi.

The Independent'ta yer alan habere göre, Snap isimli otobüs kitle kaynak toplama şirketi Koronavirüs pandemisi sırasında yoğun olacak toplu taşıma yollarının tehlikesine karşı yeni bir proje duyurdu. Snap yöneticisi, insanların işe dönme döneminde Londra metrosunu kullanmak konusunda gergin olduğunu söyledi.

Yönetici Thomas Ableman "İnsanların metro kullanmaktan gerilip araba kullanmaya geçmesini istemiyorum. Londra'da 233 tane üstü açık tur otobüsü var, bunları işe gidenler için kullanılım. Covid-19 konusunda en güvenli ulaşım yolu bu olacaktır" dedi.

Londra'da Koronavirüs pandemisi sürecinde otobüs ve metro kullanımı yüzde 85 oranında düştü. Araba kullanma oranı ise yüzde 20 oranında düştü.