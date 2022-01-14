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Dünya

Londra'da hava kirliliği uyarısı: Açık alanda fiziksel aktiviteyi azaltın

Hava hareketliliği azalınca araçlar ve diğer kirleticilerden kaynaklanan emisyon, beklendiği şekilde dağılamadı

14 Ocak 2022 10:46

Uzmanlar, Britanya'nın başkenti Londra'da yaşayanların "çok yüksek hava kirliliği" nedeniyle bugün açık alanda fiziksel aktivitelerini azaltmasını istedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Londra'daki hava kalitesindeki düşüşün Batı Avrupa'yı kapsayan yüksek basınçtan kaynaklandığı belirtildi. Hava hareketliliği azalınca araçlar ve diğer kirleticilerden kaynaklanan emisyon, beklendiği şekilde dağılamadı.

Hükümet yetkilileri, yaşlıların, ciğer ve kalp sorunları olanların açık alanda fiziksel aktiviteden kaçınması gerektiğini söyledi.

Özellikle öksürük ve boğaz ağrısı sorunu olan sağlıklı kişilerin de açık alanda fizksel aktiviteden kaçınması gerektiği belirtildi.

Kirlilik oranlarının yarın normale dönmesi bekleniyor.

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