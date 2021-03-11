Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili; "Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler"

BM Kadın Örgütü İngiltere Sorumlusu Claire Barnett araştırmanın bulgularını açıklarken, "Bu bir insan hakları krizidir. Bunun çözümü zor bir sorun olduğunu söylemek yeterli olamaz" demişti.

Erkekler ne yapmalı?

Sarah Everard'ın kaybolmasıyla birlikte sosyal medya mesajlarının bir kısmında da kadınlar, olanlara şaşıran ve kadınlarla dayanışma niyetinde olan erkeklerin kamusal alanlarda neler yapabileceğini sormaları üzerine çok sayıda öneri getirdiler.

Edwards, "Sarah Everard'ın kaybolduğu yere beş dakikadan az bir mesafede yaşıyorum. Herkes alarmda. Sokaklarda kadınlara mümkün olduğunca mesafeli yürümek, yüzünü açmak dışında erkekler olarak kadınların endişelerini, korkularını azaltacak makul ne gibi şeyler yapabiliriz?" diye soruyordu.

Erkeklere, civarlarındaki kadınların daha rahat hissetmesi, onların tehdit oluşturmadığını anlamaları için ne tür mesajlar verebilecekleri nasıl davranabilecekleri anlatıldı.

Kadınlar, bu soruyu daha çok erkeğin, hayatlarındaki kadınlara sorması gerektiğini, yollarda kadınların hemen arkasında ya da çok yakınında yürümemeye ve onu takip ediyor izlenimi vermemeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Bir kadın arkasındaki erkeğin adımlarını hızlandırmasından endişelendiğini, o yüzden tenha bir yolda yürüyen kadını geçmek isteniyorsa karşı kaldırıma geçmek, mesafe bırakmak gibi önlemler alınabileceğini söyledi.

Bir başka kadın "Bir erkeğin yolunuzu kestiğini farketmek çok korkutucu" diye ekledi ve dar sokak ve patikalarda, alt geçitlerde yolu kesmemek, kadın geçene kadar onun gerisinde kalmak gibi yollara başvurulabileceğini yazdı.

Başka bir öneri ise telefonda konuşmak ya da bir şekilde ses çıkarmak yoluyla, kadına varlığının tehdit olmadığını hissettirmek aniden korkmamasını sağlamaktı.

Bir kadın, erkeklerin, bir kadını korkmuş ya da sıkıntıda gördüklerinde aktif müdahaleye hazır olmaya çağırdı ve uzaktan kadına doğru "Hey Jane sen misin?" diye seslenmek gibi önlemlerin tehlikeli bir durumu engelleyebileceğini söyledi.

Ayrıca erkeklerden, toplumda yaygın olan davranışların değişebilmesi için, erkek arkadaşlarını sıkıntı yaratan davranışlarını görünce uyarmaları ve bu tavsiyeleri onlarla paylaşmaları da istendi.