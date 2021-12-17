Londra'da evde çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

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Britanya'nın başkenti Londra'nın güneyindeki bir evde çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Perşembe günü yerel saat ile 19.00'dan kısa süre önce çıkan yangın için Sutton'a 8 itfaiye aracı ve yaklaşık 60 itfaiyeci gönderildi.

İtfaiye, eve geldiklerinde yangının katlardan birinin tamamını sarmış halde olduğunu ifade edildi.

Evden çıkarılan 4 çocuğa itfaiyeciler ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürdü. Çocuklar hastanede hayatını kaybetti.

20.36 sularında kontrol altına alınan yangının gerekçesi hakkında soruşturma başlatıldı.