İngiltere ve Belçika'da peş peşe bıçaklı saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçakla etrafındaki kişilere saldıran bir kişinin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, Belçika'da da bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. Belçika'daki saldırgan yaralı yakalandı.

İngiltere polisi, Londra'nın güneyindeki Streatham'da günün erken saatlerinde bir bıçaklı saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Polis, saldırının ‘terör öylemi' olarak değerlendirildiğini belirtti. Saldırganın efrafındaki kişilere pala olarak adlandırılan büyük bir bıçakla saldırdığı, en az iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında gerçekleştiği belirtildi.

Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polisin terör bağlantılı ilan ettiği Streatham'daki olaya müdahale eden tüm acil servis ekiplerine teşekkür ederim. Düşüncelerim, yaralılar ve etkilenenlerle" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de gerçekleşen bıçaklı terör eyleminden bir kaç saat sonra Belçika'da da bir bıçaklı saldırı yaşandı. Gent kentinde yoğun bir cadde olan Bevrijdingslaan'da bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis tarafından vurulan saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Bevrijdingslaan caddesindeki Tulpstraat ve Acaciastraat sokakları arasındaki geçiş güvenlik önlemi sebebiyle kapatıldı.