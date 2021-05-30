Londra'da aşı pasaportu karşıtı yüzlerce kişi AVM bastı

Londra'da aşı pasaportu uygulamasına karşı çıkan protestocular, bir alışveriş merkezini bastı. Protestocular, hükûmetin Koronavirüs kısıtlamalarına karşı sloganlar attı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'nın başkenti Londra'da düzenlenen yürüyüş sırasında bir alışveriş merkezine giren yüzlerce kişi "Daha fazla kapanma olmasın", "Özgürlüğünüzü geri alın" gibi sloganlar attı.

Alışveriş merkezinde konuşma yapan karantina karşıtı protestoların bilinen ismi Piers Corbyn "Burada özgür insanlar olarak, zamanımızı iletişim kurarak geçiriyoruz. Yaz boyunca bir daha kapanma olmaması için toplulukları organize edeceğiz. Daha fazla kapanma olmasın!" dedi.

Londra'da son haftalarda hükûmetin Koronavirüs kısıtlamaların karşı çıkan insanlar eylem düzenliyor.