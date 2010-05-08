Londra Borsası'nda yılın en keskin düşüşü

T24- İngiltere'de yapılan genel seçimden hiçbir siyasi partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle Londra Menkul Kıymetler Borsası, bugün yılın en keskin düşüşünü yaşadı.

FTSE 100 Endeksi, yüzde 2,62 oranında değer kaybederek, 5.123,02 puandan haftayı tamamladı.

Borsa güne, 5.260,99 puandan başlamıştı. Ülkedeki siyasi partiler, hükümeti en kısa zamanda oluşturarak, ekonomik istikrarsızlığın önlenmesini hedefliyor.

Küresel ekonomik krizden en çok etkilenen, resesyona ilk giren ve geçen Ocak ayında en son çıkan ülkelerden olan İngiltere'de, 18 aylık resesyon döneminde kamu borçları yaklaşık 178 milyar sterlin artmış, üretim ise yüzde 6 oranında düşmüştü. (aa)