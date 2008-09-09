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Ekonomi

Londra Borsası'na teknik darbe

Dünyanın en büyük üçüncü borsası olan Londra Borsası (LSE), yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle tam yedi saat boyunca kapalı kaldı.

09 Eylül 2008 03:00

Tüm dünya borsalarında büyük bir coşku yaşanırken Londra'da daha farklı bir hava esti. Borsaların Fannie Mae ve Freddie Mac'e el konulmasının bayramını yaşadığı saatlerde Londra'daki yatırımcılar sıkıntılı bir bekleyiş yaşadı. Teknik bir aksaklık nedeniyle işlemler dururken, tam 7 saat boyunca hiç bir işlem gerçekleşmedi.

Borsada işlem yapmaya çalışan ancak eli kolu bağlı oturmak zorunda kalan bir yatırımcı, "Yakın tarihin en büyük kamulaştırma işlemi gerçekleşti ve biz hiç bir işlem yapamıyoruz. Felaket bir durum" dedi.

Başka bir yatırımcı ise "bu arızanın özellikle de böyle bir günde yaşanmış olması Londra Borsası'nın şöhretine gölge düşürdü" dedi.

Öte yandan LSE ile birlikte TradElect işlem platformunu kullanan Güney Afrika Borsası'nda da işlemlerde aksaklık yaşandı.

Dünyanın işlem hacmi açısından üçüncü büyük borsası olan LSE dün her zamanki gibi sabah saat 07.002de açılmış, ancak bağlantıda yaşanan problemler nedeniyle bazı yatırımcılar işlem yapamamıştı. Bunun üzerine haksız rekabet olmaması amacıyla borsada tüm işlemler durdurulmuştu. Borsada işlemler ancak saat 15.00'da başlayabilmişti.

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