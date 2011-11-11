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Ekonomi

Londra Borsası değer kaybetti, Paris ve Frankfurt borsaları değer kazandı LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A

11 Kasım 2011 12:29

-Londra Borsası değer kaybetti, Paris ve Frankfurt borsaları değer kazandı LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 11.11.2011 - Avrupa borsaları kararsız açıldı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,07 (3,54 puan) değer kaybederek 5.541,55 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 0,23 artarak 5.881,49 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 0,21 artarak 3.070,33 puan oldu. Avrupa'da dün de borsaların seyri karışıktı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 0,28 değer kaybederek 5,444,82 puandan ve ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 0,34 düşerek 3,064,84 puandan günü tamamlamıştı. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi ise yüzde 0,66 artarak 5,867,81 puana yükselmişti.

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