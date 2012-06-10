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Otomobile bağımlı yaşamayı protesto ettiler

İngiltere'nin başkenti Londra'da binden fazla çıplak bisikletli tur attı

10 Haziran 2012 23:08

İnsanların otomobillere bağımlı yaşamasını protesto etmek ve bisiklet kullanımına dikkat çekmek için bir araya gelen çıplak bisikletliler izleyenlerin şaşkın bakışlarına aldırmadan pedal çevirdi. 

İngiltere’de geleneksel hale gelen ’Londra Bisiklete Çıplak Binme Günü’nde her yaştan bisikletli, insanları otomobil bağımlılığı yerine bisiklet kullanmaya teşvik etmek için bir araya geliyor. 
 
Doğa ve insana dikkat çekmek isteyenler bisikletliler soyunup çıplak bedenlerini boyayarak ya da süsleyerek bisiklet kullanıyor. 
 
Soyunarak bisikletlilerin trafikte ne kadar korunmasız olduklarını vurgulamak istediklerini ifade eden protestocular, üzerlerinde bisikletlileri öldürmeye son verin yazan afişler taşıdı. 
 
Her yıl haziran ayının ikinci haftası dünya çapında kutlanan bu günün kuşkusuz en ilginci farklı millet ve yaştan binden fazla bisikletlinin katıldığı Londra çıplak bisiklet günü oldu. Londra’nın ünlü Hyde Park’ında toplanan her yaştan bisiklet kullanıcısı çırılçıplak ya da yarı çıplak bir şekilde izleyenlerin hayretli bakışlarına karşın bisikletlerini kullanmaktan çekinmediler. Çıplak protesto Londra ile birlikte Brighton, Manchester, York ve Southampton’da da gerçekleştirildi. 

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