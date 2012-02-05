-Londra beyaza büründü LONDRA (A.A) - 05.02.2012 - İngiltere'nin başkenti Londra ve ülke genelinde gece boyunca yağan kar hava ve karayolu ulaşımında aksamalara neden oluyor. Dün akşam saatlerinde Londra'da etkili olmaya başlayan kar yağışı, başkentin parklarını beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde parkları dolduran Londralılar bu yılın ilk karının keyfini çıkardı. Hyde Park ve St. James Park'ta çok sayıda kişinin kardan adam yaptığı, kar topu oynadığı ve parklardaki hayvanları beslediği görüldü. Şehirde ulaşım ise olumsuz etkileniyor. Özellikle dün akşam Londra'daki metro hattında ve başkenti ülkenin diğer şehirlerine bağlayan karayollarında aksamalar meydana geldi. Karayollarında kimi sürücülerin geceyi arabalarında geçirmek zorunda kaldıkları basına yansıdı. Ülkenin en büyük havaalanı olan Heathrow'dan bugün yapılan uçuşların bir kısmı ise iptal oldu. Bugün Heathrow'dan yapılacak uçuşların üçte birinin, yaklaşık 1,200'ünün iptal edildiği açıklanırken, Heathrow ve Standsted havaalanlarından seyahat edecek yolculara havayolları ile irtibata geçmeleri tavsiye ediliyor. Gatwick havaalanından yapılan uçuşlarda ise aksama olmadığı bildiriliyor. Meteoroloji, ülkenin kuzeyinde kimi bölgelerde kar karınlığının 16 santimetreye ulaştığını bildirdi.