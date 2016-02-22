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Dünya
Deutsche Welle

Londra Belediye Başkanı'dan AB çıkışı

Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılması için çaba göstereceğini açıkladı.

22 Şubat 2016 11:20

Londra'nın popüler Belediye Başkanı Boris Johnson, 23
Haziran'daki halk oylamasında Büyük Britanya'nın Avrupa
Birliği'nden ayrılması için kampanya yapacağını açıkladı.

Johnson medyaya yaptığı açıklamada, Büyük Britanya'nın
egemenliğinin korunması gerektiğini ve Avrupa'daki siyasi
birlik projesinin ‘kontrolden çıkma tehlikesiyle karşı
karşıya bulunduğunu' söyledi.

Avrupa Adalet Divanı'nın 500 milyon nüfuslu birlik adına
hüküm vermesini eleştiren Boris Johnson, AB'de ‘hukuki
eylemciliğin' arttığını ve haddinden fazla yasanın AB'den
geldiğini söyledi. Johnson AB üyeliği aleyhtarlığının
Başbakan David Cameron'u hedef almadığını belirtti.

Britanya medyası, Londra Belediye Başkanı'nın AB'den
ayrılmaktan yana olanlar açısından kilit isim konumuna
geldiği görüşünde. Boris Johnson'un  başbakanlıkta gözü
olduğu da öne sürülüyor. Başbakan Cameron AB üyeliğinde
kalınmasından yana çıkıyor.

23 Haziran'da yapılacak AB referandumu öncesinde AB
yanlılarının az farkla önde oldukları tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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