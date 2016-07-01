Londra belediye başkanı üç TOMA'yı satıyor

Londra'nın yeni belediye başkanı Sadiq Khan, önceki belediye başkanı Boris Johnson döneminde alınan üç TOMA'yı satacağını söyledi.

200 bin İngiliz sterlininin (yaklaşık 767 bin TL) üzerinde fiyata mal olan olan araçlardan elde edilecek gelir gençlere yönelik hizmetlere aktarılacak.

Önceki belediye başkanı TOMA'ları, Londra sokaklarında çıkması tahmin edilen sokak olaylarına karşı Almanya'dan satın almıştı.

Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı bu araçların İngiltere'de kullanılmasını yasaklamıştı.

İçişleri Bakanı Theresa May, bu kararı TOMA'ların ciddi yaralanmalara sebep olabileceğine dair tıbbi ve bilimsel testler nedeniyle aldığını söylemişti.

Khan, araçları satarak seçim vaadini yerine getirmiş olduğunu söyledi.

Khan'ın açıklamalarına rağmen belediye sözcüleri TOMA'ların elden nasıl çıkarılacağına dair henüz somut bir plan olmadığını söyledi.