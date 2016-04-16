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Londra Belediye Başkanı: Obama ikiyüzlü davranıyor

Obama'nın gelecek hafta İngiltere'ye yapacağı ziyarette, ülkenin AB üyeliğine destek belirtmesi bekleniyor

16 Nisan 2016 17:03

23 Haziran'da yapılacak referandumda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını savunan kampta yer alan Johnson BBC'ye açıklamasında "Amerikalıların, İngiltere'nin yaptığı gibi, egemenliklerini paylaşmayı hayal bile edemeyeceklerini" söyledi.

Obama'nın gelecek hafta İngiltere'ye yapacağı ziyarette, ülkenin AB üyeliğine destek belirtmesi bekleniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, İngiltere'nin AB'de kalması gerektiğini savunan ABD Başkanı Barack Obama'yı "ikiyüzlülükle" suçladı. Obama'nın görüşünü belirtmeye hazır olduğu ancak nihai kararı İngiliz seçmenlerin vereceği vurgulandı.

Washington'da konuşan Maliye Bakanı George Osborne da yabancı hükümetlerle, IMF ve NATO gibi uluslararası kuruluşların ağırlıklı olarak İngiltere'nin AB'de kalmasından yana olduğunu söyledi.

Johnson açıklamasında "Başkan Obama, istediği gibi müdahalede bulunma hakkına sahip. Gerçekten de, bu tartışmada herkesin görüş belirtmesini memnunlukla karşılıyorum. Ancak Amerikalıların, uluslararası deniz sözleşmesine, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bile taraf olmazken, bize egemenliğin paylaşımı konusunda ders vermesini tuhaf buluyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere'nin AB'de kalması için kampanya yürütüyor.

Cameron'la aynı partiden olan Johnson, referandumdan AB'den ayrılma kararı çıksa bile Başbakan'ın görevde kalması gerektiğini söyledi.

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