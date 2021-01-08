Londra Belediye Başkanı acil durum ilan etti; "Koronavirüs salgını kontrolden çıktı" dedi

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, şehirde Koronavirüs salgınının "kontrolden çıktığını" açıkladı. Khan, acil durum ilan etti.

Financial Times'ın aktardığı habere göre, Londra Belediye Başkanı Khan bir açıklama yayımlayarak şehirdeki Koronavirüs salgınında son durumu aktarı. Khan, artan vakalar nedeniyle hastanelerin gelecek haftalarda yataksız kalabileceğini belirtti.

Khan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Londra'da vaka sayısı hızla artıyor. Hastanelerde tedavi altında olan hastaların sayısı geçen nisan ayına göre üç kat arttı. Kahraman sağlık çalışanlarımız efsane bir iş çıkarıyor ancak artan vakalar hastanelerin tükenme riskini artırıyor"

Londra'daki hastanelerde hasta sayısı 30 Aralık ve 6 Ocak arasında yüzde 27 oranında arttı.

Belediye Başkanı Khan şehirde "acil durum" ilan etti.