T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

London Capital: Diplomatik çözüm bulunmazsa Türk piyasalarında satış baskısı sürer

"Diplomatik bir çözüm rahatlama rallisini tetikleyebilir"

10 Ekim 2017 15:10

London Capital Group, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerginliğe diplomatik bir çözüm bulunmaması durumunda Türk piyasalarında satış baskısının süreceğini belirtti

Group analisti İpek Özkardeşkaya, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerginliğin Türkiye piyasaları üzerinde etkisini değerlendirdi.

Özkardeşkaya, İki ülke arasındaki gerginliğe diplomatik bir çözüm bulunmaması durumunda Türk piyasalarının satış baskısı altında kalmayı sürdüreceğini dile getirdi.

London Capital analisti, “Diplomatik bir çözüm rahatlama rallisini tetikleyebilir; bu durumda yatırımcılar Cuma günkü kapanışa yakın seviyelerde bir düzeltmeyi hedefleyebilir” dedi.

 

ETİKETLER

london capitalhaberaçıklamabüyümepiyasadolarsatış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24