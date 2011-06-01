-LOKUMCU'NUN CENAZESİ HOPA'YA GETİRİLDİ ARTVİN (A.A) - 01.06.2011 - AK Parti'nin dün Artvin'in Hopa ilçesindeki mitingi öncesindeki olaylar sırasında hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun cenazesi Hopa'ya getirildi. Trabzon Adli Tıp Kurumundan yakınlarınca alınan, yaklaşık 20 araçlık konvoyla Hopa Belediyesine ait cenaze aracıyla Hopa'ya getirildi, dün olayların yaşandığı mevkide duran konvoyu bir grup alkışlarla karşıladı. Daha sonra cenazenin toprağa verileceği Kemalpaşa beldesine hareket eden konvoy, burada belde girişinde durdu. Tabutuna Dev-Genç bayrağı sarılan Lokumcu'nun cenazesi, araçtan omuzlara alınarak beldede bir süre taşındıktan sonra Kemalpaşa Belediyesinin önüne getirildi. Cenazeyi götüren grubun ''Hepimiz eşkıyayız'' yazılı pankart açtığı yürüyüşte, ''Metin Lokumcu onurumuzdur'' diye slogan atıldı. Belediyenin önündeki törende Lokumcu'nun yakınları ve arkadaşları, kendisiyle ilgili anılarını tabutun önünde anlattı. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, törende yaptığı konuşmada, bir devrimci kardeşlerini kaybettiklerini belirterek, ''Hopa'nın, Kemalpaşa'nın güzel bir evladını kaybettik, tüm Hopa halkının, hepimizin başı sağ olsun. Şair der ki 'Her ölüm erken ölümdür' ama başka bir şair de 'Ölüm adın kalleş olsun' der. Dün arkadaşımızı kalleşçe bir ölüme uğurladık. Ona saldıranlar kalleşçe saldırdı ama o direnişin ve mücadelenin güzelliğiyle yıldızlara uğurlandı'' dedi. Törende Lokumcu'nun yakınlarının gözyaşı döktüğü, yeğeni Özge Lokumcu'nun tabuta sarılarak ağladığı gözlendi. Törene, CHP Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu da katıldı. Buradaki törenin ardından cenaze, Kemalpaşa Merkez Camisi'ne götürüldü. İlçede güvenliği jandarma ekiplerinin sağladığı gözlendi. Bu arada, CHP Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu, cenazenin ilçeye getirilmesinden önce ilçe girişindeki polis kontrol noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylardan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. ''Bu olay Artvin'e, Hopa'ya yakışmadı'' diyen Arifağaoğlu, ''O nedenle üzüntümüz çok büyük ama olaylar anlatıldığı gibi değil. Hopa halkı buna tanıktır, herkes şahit, herkesin gözü önünde olaylar cereyan etmiştir. Keşke bu olaylar gerginleşmeseydi, olmasaydı ama olmuştur'' diye konuştu.