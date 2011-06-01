-LOKUMCU'NUN ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ ARTVİN (A.A) - 01.06.2011 - AK Parti Hopa mitingi öncesinde ilçede çıkan olaylar sırasında hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun olaylarda taş atması ve göstericilere tepki gösteren vatandaşları itmesi kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, öğretmenlikten emekli olduktan sonra memleketi Kemalpaşa beldesine yerleştiği öğrenilen Metin Lokumcu'nun polisin göstericilere müdahalesi sırasında taş atması ve göstericilere tepki gösteren bazı vatandaşları itmesi yer alıyor. Polisin gruba su sıktığı bir fotoğraf karesinde ise Lokumcu, grupta elinde limonla görülüyor. Bu arada, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ile bazı ÖDP'liler, Lokumcu'nun cesedinin konulduğu Trabzon Adli Tıp Kurumunun önüne geldi. Taş ve beraberindekilerin buradan ayrılmasının ardından, otopsisi tamamlanan Lokumcu'nun cesedi, kurumdan Hopa Belediyesinin cenaze aracıyla alındı. Cenazenin bugün Kemalpaşa beldesinin Dereiçi köyünde toprağa verilmesinin beklendiği öğrenildi. Trabzon Adli Tıp Kurumundan alınan bilgiye göre, Lokumcu'nun vücudunda darp izine rastlanmadığı, ilk belirlemelere göre heyecana bağlı kalp krizinden öldüğü tespit edildi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Hopa ilçesinde yapacağı miting öncesi ''Ezilenlerin Sosyalist Partisi'', ''Halkevleri'', ''Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)'' yazılı pankart ve flamalar taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri düzenlemişti. Bir süre halay çeken ve başta hidroelektrik santrallerinin yapımı olmak üzere çeşitli konularda pankartlar açıp slogan atan gruptakilere polis müdahale etmişti. Yaşanan arbedenin üzerine polis, taş ve çeşitli maddeler atan gruptakileri biber gazı ve su sıkarak dağıtmaya çalışmıştı. Bu sırada Cumhuriyet Meydanı yakınında yere düşen emekli öğretmen Metin Lokumcu, Hopa Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Bu sırada bir ara yatışan olaylar, grup üyelerinin Hopa Meydanı'na gelerek Metin Lokumcu'nun öldüğünü duyurması üzerine yeniden alevlenmişti. Hopa Kaymakamı Abdullah Akdaş, daha önce kalp ameliyatı geçirdiğini belirttiği Lokumcu'nun kalp krizi sonucu öldüğünü, olaylara karışıp karışmadığını bilmediğini açıklamıştı. Olaylar, Başbakan Erdoğan'ın konuşması ve miting sonrası ilçeden ayrılışı sırasında devam etmiş, Erdoğan'ın da bulunduğu parti otobüsüne yapılan taşlı saldırıda, Başbakanlık Koruma Müdürlüğünde görevli polis memuru Servet Erkan yaralanmıştı.