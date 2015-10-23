Lokomotiv Moskova 1 - 1 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. hafta maçında, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı. Maçta 1-0 geriye düşen siyah beyazlıların golünü, 64. dakikada Alman yıldız Mario Gomez attı.

Maçın önemli anları

Golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Beşiktaş'ta Gökhan Töre kaleciyle karşı karşıya kaldığı mutlak pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

Bu pozisyonun ardından Beşiktaş kalesine sık gelmeye başlayan Lokomotif Moskova 54. dakikada Oumar Niasse’nin pasında Maicon'la golü buldu: 1-0

64.dakikada Mario Gomez ceza sahası dışında iki Moskovalı stoperin arasından müthiş bir açı yarattı ve düzgün bir vuruşla topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

68. dakikada Oğuzhan ve Ćorluka girdikleri iki mücadele sonrasında birbirleriyle tartıştı. Maçın hakemi itişmelerin ardından Ćorluka'yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Lokomotif Moskova mücadeleye 10 kişi devam ediyor.

Takımların 11'leri

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ćorluka, Mikhalik, Denisov, Shishkin, Fernandes, Kolomeytsev, Samedov, N'Dinga, Maicon, Niasse

Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Sosa, Quaresma, Gomez