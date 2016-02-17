Lokomotif Moskovalı futbolcu Tarasov'un, Putinli tişörtüne Rusya kamuoyundan tepki

Rus spor kamuoyu, Lokomotif Moskova’nın Avrupa Ligi’nde dün akşam Fenerbahçe deplasmanında aldığı 2 - 0’lık mağlubiyet değil, Rus futbolcu Dmitri Tarasov’un Putinli tişörtünü tartışıyor.Medyaya yansıyan yorumlar ve sosyal medyadaki tepkiler, Tarasov’un hareketinin sempatiden çok antipati topladığını gösteriyor.

BBC'nin haberine göre, Kadıköy’deki maç bittikten sonra futbolcular soyunma odalarına giderken, Lokomotif Moskovalı Dmitri Tarasov formasını çıkardı ve altında Putin’in üniformalı fotoğrafı ile “En nazik başkan” sloganının Rusça yazılı olduğu tişörtle yürüdü.Bu tabloyu, maç sonu karmaşasında ve mesafesinde tribünlerdeki taraftarlar fark etmedi.Sayıları 50’yi bulan Lokomotif Moskova taraftarları da uzak bir köşede polis kontrolü altında olduklarından göremediler.

'Vatanseverlik mi, provokasyon mu?'

Tişört tartışması, ajansların geçtiği fotoğrafın internete düşmesi ve sosyal medyada yaygın olarak konuşulmasıyla başladı.

Türkiye ile Rusya ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde, centilmence tamamlanan maçın ardından ortaya Putinli tişörtün çıkması farklı tepkiler yarattı.

Bu sabah tüm gazetelerde konu ön plana çıkarılırken, ülkenin önde gelen spor sitelerinden Championat.Ru, konuyu “Vatanseverlik mi, provokasyon mu?” başlığı ile tartışmaya açtı.

Rusya’da özellikle Kırım’ın ilhakı sonrasında çok popüler olan bu tişörtü sahada giyen Tarasov’un UEFA’dan ağır ceza alabileceği de bildiriliyor.

UEFA: Kural ihlali var

UEFA’dan bir kaynak Rus R-Sport ajansına, "Ortada disiplin kurallarının ihlali ve açık bir provokasyon var. 10 maça kadar ceza gelebilir. Bu olaya izin verdiği için kulüp de cezalandırılabilir” dedi.

Tarasov ise eleştirilere, "Putin benim başkanım, ona saygı duyuyorum ve her yerde destekliyorum" karşılığını verdi.

Genç futbolcu maçtan önce yaptığı açıklamada taraftarları sakin olmaya çağırmış ve "Biz futbol oynamaya gidiyoruz, halkla ya da tribünle savaşmaya değil" demişti.

Bu arada Championat.ru sitesi, bir anket düzenleyip okurlarına Tarasov’un tavrını onaylayıp onaylamadıklarını sordu.

Bu sabah 1800'e yakın kişinin oy verdiği son sonuçlara göre yüzde 42'lik kitle "Futbol siyaset değildir" diyerek, yüzde 31 ise "Yenilgiden sonra bu yapılmaz" diyerek Putinli tişörtü yanlış buldu. Doğru bulanların oranı yüzde 27'de kaldı.

'Eğer gol atsaydı...'

Championat.ru için maçı İstanbul'da tribünden izleyen ve her şeyin barışçı bir ortamda yaşandığını yazan Mihail Tyapkov, Tarasov'un hareketini eleştirirken, "Neyse ki tişört gösterisini çok az kimse fark etti. Eğer Tarasov gol atsaydı ve tişörtü o zaman gösterseydi her şeyin nasıl bitebileceğini düşünmek bile korkunç olurdu" diye yazdı.

Tarasov'un tişörtüne bir tepki de Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski'nin Duma milletvekili oğlu İgor Lebedev'den geldi.

Lebedev Twitter'da "Tarasov! Vatanseverliği sahada göstermek lazımdı tişörtte değil. Türklere karşı 3-0 zafer: İşte bu gerçek vatanseverlik göstergesi olurdu" diye yazdı.

Aynı zamanda Rusya Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olan Lebedev, bu olaydan sonra UEFA'dan ceza geleceğini belirterek alaycı bir üslupla Tarasov'a "kulübe, taraftarlara ve kendisine verdiği bu hediye için" teşekkür etti.

Sosyal medyada yer alan bazı yorumlar ise şöyleydi:

“Yenilerek kendiniz rezil oldunuz, bir de bu işe Putin’i neden katıyorsunuz?”

“Kazanıp da bunu yapsaydı anlardık ama yenilgiden sonra olmadı”

“Kendi stiliyle utanç ve PR... Hangi ülke için orada olduğunu saha kanıtlamak lazımdı. SSCB’nin futbolcuları Lenin tişörtüyle sahaya çıkmadı ama kazandılar.”

“Akılsızca bir hareket. Siyaseti futbola katmamak lazım”.