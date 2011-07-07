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LOKOMOTİF MİNİBÜSE ÇARPTI: 10 YARALI ELAZIĞ (A.A)

07 Temmuz 2011 16:52

-LOKOMOTİF MİNİBÜSE ÇARPTI: 10 YARALI ELAZIĞ (A.A) - 07.07.2011 - Elazığ'da yük trenini çekmeye giden lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı yolcu minibüsündeki 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bingöl'ün Solhan ilçesinden Elazığ'a yolcu taşıyan 12 D 0071 plakalı, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen minibüs, yolcu bırakmak üzere Kızılay Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu sırada, Çağlar mevkisinde bekleyen bir yük trenini rampada çekmek üzere yola çıkan TCDD'ye ait, makinistinin kimliği öğrenilemeyen lokomotif, minibüse çarptı. Kazada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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