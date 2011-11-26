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Spor

Lokavt bitti 6 NBA starı ABD'ye dönüyor

NBA'de uzun süredir devam eden lokavtın sona erecek olması, kadrosunda NBA oyuncuları bulunduran Beko Basketbol Ligi takımlarını zora soktu.

26 Kasım 2011 02:00

T24 - NBA'de uzun süredir devam eden lokavtın sona erecek olması, kadrosunda NBA oyuncuları bulunduran Beko Basketbol Ligi takımlarını zora soktu.



Lokavtın sona ermesiyle Beko Basketbol Ligi'nde forma giyen 6 oyuncu ABD'ye dönecek.


Beşiktaş Milangaz Deron Williams ve Semih Erden'i,
Galatasaray Medical Park Zaza Pachulia'yı,
Fenerbahçe Ülker Thabo Sefolosha'yı,
Anadolu Efes Ersan İlyasova'yı,
Türk Telekom ise Mehmet Okur'u kaybedecek.


Bu durumdan en çok etkilenecek kulüp ise Beşiktaş Milangaz olacak. Kadrosuna NBA oyuncuları Deron Williams ve Semih Erden'i katan ve bu oyuncuların katkısıyla hem ligde hem de Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alan siyah-beyazlılar, lokavtın sona ermesiyle en çok sıkıntıya giren takım oldu. Beşiktaş, Williams ve Semih'in ardından NBA'in yıldız oyuncularından Lamar Odom ile de anlaşırken, NBA'de kulüp sahipleri ve oyuncular sendikasının sözlü anlaşmaya varmasıyla bu transferi de gerçekleştiremeyecek.

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