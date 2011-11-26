Lokavt bitti 6 NBA starı ABD'ye dönüyor

T24 - NBA'de uzun süredir devam eden lokavtın sona erecek olması, kadrosunda NBA oyuncuları bulunduran Beko Basketbol Ligi takımlarını zora soktu.
Lokavtın sona ermesiyle Beko Basketbol Ligi'nde forma giyen 6 oyuncu ABD'ye dönecek. Beşiktaş Milangaz
Deron Williams ve Semih Erden'i, Galatasaray Medical Park
Zaza Pachulia'yı, Fenerbahçe Ülker
Thabo Sefolosha'yı, Anadolu Efes
Ersan İlyasova'yı, Türk Telekom
ise Mehmet Okur'u kaybedecek.
Bu durumdan en çok etkilenecek kulüp ise Beşiktaş Milangaz olacak. Kadrosuna NBA oyuncuları Deron Williams ve Semih Erden'i katan ve bu oyuncuların katkısıyla hem ligde hem de Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alan siyah-beyazlılar, lokavtın sona ermesiyle en çok sıkıntıya giren takım oldu. Beşiktaş, Williams ve Semih'in ardından NBA'in yıldız oyuncularından Lamar Odom ile de anlaşırken, NBA'de kulüp sahipleri ve oyuncular sendikasının sözlü anlaşmaya varmasıyla bu transferi de gerçekleştiremeyecek.