Lokavt bitti 6 NBA starı ABD'ye dönüyor

T24 -

Lokavtın sona ermesiyle Beko Basketbol Ligi'nde forma giyen 6 oyuncu ABD'ye dönecek.Deron Williams ve Semih Erden'i,Zaza Pachulia'yı,Thabo Sefolosha'yı,Ersan İlyasova'yı,ise Mehmet Okur'u kaybedecek.Bu durumdan en çok etkilenecek kulüp ise Beşiktaş Milangaz olacak. Kadrosuna NBA oyuncuları Deron Williams ve Semih Erden'i katan ve bu oyuncuların katkısıyla hem ligde hem de Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alan siyah-beyazlılar, lokavtın sona ermesiyle en çok sıkıntıya giren takım oldu. Beşiktaş, Williams ve Semih'in ardından NBA'in yıldız oyuncularından Lamar Odom ile de anlaşırken, NBA'de kulüp sahipleri ve oyuncular sendikasının sözlü anlaşmaya varmasıyla bu transferi de gerçekleştiremeyecek.