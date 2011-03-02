-LOKANTALARDA SAHTE FİŞE ÖNLEM ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sinemacılara amortisman desteği sağlanacak, lokantalarda müşterilere mali değeri olmayan sahte fişler verilmesinin önüne geçilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sinema filmlerinin birinci yıl yüzde 60 olan amortisman oranı, yüzde 85'e yükseltildi. İkinci yıl ise amortisman oranı yüzde 40'tan yüzde 15'e düşürüldü. Bedelin peşin tahsil edildiği ve self-servis esasına göre hizmet veren bazı yemek işletmelerinde, işletmenin kendi iç kontrolünü sağlamak üzere özel cihazlar kullanılarak ödeme kaydedici cihaz (yazarkasa) fişine benzeyen ancak mali değeri olmayan belgeler düzenlendiğini ve fiş özelliği taşımayan bu belgelerin fiş olarak müşterilere verildiğini tespit eden Maliye Bakanlığı, yeni düzenlemeyle; vergi kayıp ve kaçağına yol açan bu uygulamanın önüne geçilmesi için bu tür işletmelerde kullanılan söz konusu cihazların Bakanlıkça onaylanmış ödeme kaydedici cihazlara bağlı olarak kullanılması mecburiyeti getirdi. -YOLCU TAŞIMACILIĞINDA BELGE DÜZENİ- Tebliğe göre, şehirler arasında kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının düzenlemesi gereken otobüs biletlerinin şekli ve boyutlarıyla ilgili eski düzenlemeler de gelişen teknolojiye uygun olarak değiştirilecek. Bu çerçevede mükellefler, belirlenmiş ölçülerin altında olmamak üzere diledikleri boyutlarda bilet düzenleyebilecek. Biletler bir nüsha ve iki parça olarak da düzenlenebilecek. -ŞANS OYUNLARI- Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca ve Türkiye Jokey Kulübünce oynatılan şans oyunlarında, iki kurumun bayilerinin aracılık hizmetleri dolayısıyla kurumlardan aldıkları komisyonlarla ilgili kayıt dışılığın önlenmesi ve işlemlerin etkin bir şekilde takip edilmesi bakımından farklı bir belge düzeni oluşturulacak. Bu kurumlar ve bayiler sözü edilen oyunlar için geliştirilmiş merkezi bilgi işlem sistemlerinden alınan raporlara göre gelir kayıtlarını yapabilecek. Tebliğ ile Mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre noterlerde tasdik ettirdikleri defterler ve belgelere dair bilgilerin Maliye Bakanlığına yazılı olarak bir bordro ekinde gönderilmesi yerine elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti getirildi. Bu sayede defter tasdiki işlemlerinin etkin bir şekilde takip edilebilmesi ve işlem maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Seyahat acenteleri tarafından düzenlenen paket turlar ve diğer turlar kapsamındaki vasıtaların seyri sırasında, turu organize eden firmaların seyahat ve acente belgesinin aslı veya noter tarafından tasdik edilmiş suretinin bulundurması şartı da kaldırıldı. Artık söz konusu belgenin TURSAB tarafından tasdik edilmiş sureti de kabul edilecek.