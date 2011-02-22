-LOKANTALARDA SAHTE FİŞ ÖNLEMİ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Maliye Bakanlığı, sinemacılara amortisman desteği sağlarken, lokantalarda müşterilere mali değeri olmayan sahte fişler verilmesinin önüne geçmek için de yeni düzenlemelere gidiyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatlarıyla Vergi Usul Kanunu uygulamalarını yeniden düzenleyen Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. Tebliğ Taslağı ile Kültür Bakanlığından ve sinema sektöründen gelen talepler dikkate alınarak sinema filmlerinin birinci yıl yüzde 60 olan amortisman oranı, yüzde 85'e yükseltilecek. İkinci yıl ise amortisman oranı ise yüzde 40'tan yüzde 15'e düşürülüyor. Bu şekilde sinema filmlerinin yapımına ilişkin giderlerin daha hızlı bir şekilde vergi matrahından düşürülmesine olanak sağlanıyor. -MÜŞTERİYE SAHTE FİŞ- Bu arada Maliye Bakanlığı, bedelin peşin tahsil edildiği ve self-servis esasına göre hizmet veren bazı yemek işletmelerinde, işletmenin kendi iç kontrolünü sağlamak üzere özel cihazlar kullanılarak ödeme kaydedici cihaz (yazarkasa) fişine benzeyen ancak mali değeri olmayan belgeler düzenlendiğini ve fiş özelliği taşımayan bu belgelerin fiş olarak müşterilere verildiği tespit etti. Maliye, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, vergi kayıp ve kaçağına yol açan bu uygulamanın önüne geçilmesi için söz konusu Tebliğ Taslağına yeni hükümler ekledi. Buna göre, bu tür işletmelerde vergi kanunlarına göre düzenlenmesi gereken yazarkasa fişleri yerine, geçerliliği olmayan fiş düzenlenmesinin engellenmesi amacıyla, bu cihazların da Bakanlıkça onaylanmış ödeme kaydedici cihazlara bağlı olarak kullanılması mecburiyeti getiriliyor. Taslakta yer alan ve mükellefe kolaylık getirilmesini amaçlayan bir başka düzenlemeye göre de, Tebliğin yayımından sonra şehirlerarasında kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının düzenlemesi gereken otobüs biletlerinin şekli ve boyutlarıyla ilgili eski düzenlemeler, gelişen teknolojiye uygun olarak değiştiriliyor. Bu çerçevede mükelleflere belirlenmiş ölçülerin altında olmamak üzere diledikleri boyutlarda bilet düzenleme hakkı veriliyor. Taslakla biletlerin bir nüsha ve iki parça olarak düzenlenebilmesine de imkân tanınıyor. -ŞANS OYUNLARI- Tebliğ Taslağındaki diğer bazı düzenlemeler de şöyle sıralanıyor: -Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca ve Türkiye Jokey Kulübünce oynatılan şans oyunlarında, iki kurumun bayilerinin aracılık hizmetleri dolayısıyla kurumlardan aldıkları komisyonlarla ilgili kayıt dışılığın önlenmesi ve işlemlerin etkin bir şekilde takip edilmesi bakımından farklı bir belge düzeni oluşturuluyor. Böylece bu kurumların ve bayilerinin sözü edilen oyunlar için geliştirilmiş merkezi bilgi işlem sistemlerinden alınan raporlara göre gelir kayıtlarını yapabilmeleri sağlanıyor. Bu arada Merkezi Bilgi İşlem Sistemlerinden alınacak bilgiler doğrultusunda yapılacak denetimlerle, sektördeki kayıt dışılıkla etkin şekilde mücadeleyi hazırlanılıyor. -Gelişen teknolojiye paralel olarak, mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre noterlerde tasdik ettirdikleri defterler ve belgelere dair bilgilerin Maliye Bakanlığına yazılı olarak bir bordro ekinde gönderilmesi yerine elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti getirilerek, bürokrasi ve kırtasiyecilik ortadan kaldırılıyor. Bu sayede defter tasdiki işlemlerinin etkin bir şekilde takip edilebilmesi ve işlem maliyetlerinin azaltılması sağlanıyor.