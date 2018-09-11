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Lokantada kaynak yaparken akıma kapılıp öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, lokantada kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Emrullah Özkan (50), yaşamını yitirdi

11 Eylül 2018 20:27

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, lokantada kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Emrullah Özkan (50), yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra İstanbul yolundaki askeri havaalanı mevkisinde bulunan lokantada meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Emrullah Özkan, lokantada demir profillerle iskele yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak, ağır yaralandı. Özkan, diğer çalışanların haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emrullah Özkan\'ın ölümüyle ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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