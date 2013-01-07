Lokantada hesap kavgası: 4 ölü, 175 yaralı

Hindistan'ın batısındaki bir lokantada hesap anlaşmazlığından çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 175 kişi yaralandı.

Polis, Maharaştra eyaletindeki Dhule kentinde, lokanta sahibi ile hesabı ödemeyen müşteri arasındaki kavganın Müslümanlar ve Hindular arasında çatışmaya dönüştüğünü belirtti.

Lokanta sahibi ve müşterinin farklı dinlerden olduğu, müşterinin lokantadan çıkıp kendi dinine mensup 50 kişiyi topladığı ve çatışmanın çıktığı bildirildi.

Lokanta ve çevresindeki mağazaların camlarının kırıldığı, bazı motosikletlerin ateşe verildiği kaydedildi.

Polisin önce cop, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle olaya müdahale ettiği ancak daha sonra ateş açtığı, 4 kişinin polisin açtığı ateşte öldüğü, yaralananlardan 113'ünün polis olduğu belirtildi.

376 bin nüfuslu Dhule'de Ekim 2008'de Hindular ve Müslümanlar arasındaki son çatışmada 10 kişi ölmüştü.

Ülke halkının yüzde 80'i Hindu, yüzde 13'ü Müslümanlardan oluşuyor.