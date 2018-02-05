Lokantacıların artan yemekleri hayvanlara

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası, sokak ve yaban hayvanları için oda üyesi esnaftan artan yemekleri toplayacak. Bu konuda özel bir ekip oluşturacaklarını kaydeden Oda Başkanı Altan Aydemir, “Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar esnafı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlara da sahip çıkacak” dedi.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nda bir süre önce yapılan genel kurulun ardından göreve seçilen Altan Aydemir, yakın zamanda söz verdikleri projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Aydemir, oda üyelerine fayda sağlayacak projelerin yanı sıra çevreye duyarlı çalışmalara da imza atmak istediklerini belirterek, bu anlamda sokak ve yaban hayvanları için de harekete geçeceklerini söyledi. Buna göre, 617 üyesi bulunan oda bünyesinde kurulacak ekiple lokantalarda artan yemekler düzenli olarak sokak ve yaban hayvanları için toplanacak. Kayseri’de hayvan severlerle ve bu alanda faaliyet gösteren derneklerle görüşmeler yapacaklarını kaydeden Aydemir, “Üyelerimizle birlikte sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceğiz. Özellikle kış nedeniyle sokak ve yaban hayvanlaır yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle hayvanlara yemek artıklarını, işte bu kemik olur, ekmek olur, bu gibi yiyecekleri toplayarak çarşı merkezinde belirlenen noktalara ya da yaban hayvanlar için doğaya bırakacağız. Bu hayvanları bulunduklar yerde beslemek istiyoruz. Böylece bazı olumsuzluklar da ortadan kalkar. O hayvanlara katkımız da olur. Hayvansever derneklerle görüşmelerimizi yapıp, bu konuda duyarlılığı sağlamış olacağız” dedi. Oda olarak bu konuda bir ekip oluşturacaklarını ve bu ekibin işletmeleri gezerek, artan yemekleri toplayacağını kaydeden Aydemir, “Bunun adına mavi ya da kırmızı bidon deriz. Hayvanlar için toplanan yemek artıklarını sabahları dağlık alanlara veya belirlenen noktalara bırakacağız. Bu projemizle hayvanlarda unutulmamış olacak. Çünkü dünyayı onlarla birlikte paylaşıyoruz. Onlarında ilgiye, duyarlılığa ihtiyaçları var. Kayseri’de bundan böyle Lokantacı ve Pastacı esnafı, sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıkacak. Bu projemize vatandaşlarımız da dahil olabilir. Esnafımızla birlikte vatandaşımızda el ele vererek, projemize destek verebilir. Şu an projenin altyapısını hazırlıyoruz. Yakın zamanda bu çalışmamızı hayata geçireceğiz” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI