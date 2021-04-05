Lokanta esnafı isyan etti: 30 senelik geleceğimizi bir gecede çaldılar; bizi virüs değil, açlık öldürecek!

Kontrollü normalleşme birlikte vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle cumartesi sokağa çıkma yasağı yeniden devreye sokuldu. Pandemi nedeniyle verilen kısa çalışma ödeneği ise nisan ayında sona ererken, ramazan ayında da lokantalar için açılmama kararı alındı. Ekonomik sıkıntı çeken lokanta esnafı ise borç içinde olduğunu söyleyerek isyan etti.

45 kişiye istihdam sağlayan restoran sahibi Ahmet Aladağ, “30 senelik geleceğimizi 1 gecede çaldılar. Bazen eve gitmeye ekmek parası bulamıyoruz. Yok, ne yapabilirsin ki? Yine günah keçisi biz seçildik” derken; bir başka lokanta sahibi Nuh Yılmaz da ödeyemediği faturaları göstererek, “Millet işten çıkıyor 19.00’da biz dükkânı kapatıyoruz. Bir cumartesimiz vardı, onu da aldılar. Ne yapacağız? Suç hep niye bize kesiliyor. Bu faturalar nasıl ödenecek?” diye sordu. Esnafı bitirdiler” diyen Murat Özdemir de, “Bizi, virüs değil açlık öldürecek” diye konuştu.

Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre, restoran sahibi Aladağ şunları kaydetti:

"Ben hiçbir şey görmedim, kime yardım ediyorlar onu çok merak ediyorum"

“Açtığımız süre içinde sadece elektrik faturalarını ödeyebildik. 4 aydır doğalgaz, su, kira ödeyemiyoruz. Devletten bir beklentimiz yok, vermiyor çünkü. Bende 45 kişi çalışıyor. 3 işletme var. Toplam aldığım para bin lira. Cumhurbaşkanı diyor ya ‘esnaflarımıza yardım ettik’ diye. Ben hiçbir şey görmedim. Kime yardım ediyorlar, onu çok merak ediyorum.

Evimize ekmek götürecek durumumuz yok. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Ramazanda tam kapanma olacak. Benim anlamadığım konu şu; virüsü biz mi getirdik Türkiye’ye? Bütün AVM’ler açık. Akşam saat 21.00’de sokağa çıkma yasağı var, 19.00’da biz kapatılıyoruz ondan sonra otobüs durakları hınca hınç dolu. Miting yapıyorlar, 30 bin kişi, 20 bin kişi topluyorlar. Orada corona yok.

Bunun coronayla bir ilgisi yok. İçkisiz lokantalar da bizim kurbanımızdır. Çünkü çok zor durumdayız. 30 senelik geleceğimizi 1 gecede çaldılar. Bazen eve gitmeye ekmek parası bulamıyoruz. Yok, ne yapabilirsin ki? Yine günah keçisi biz seçildik.”

"Vatandaş olarak benim önerim, 15 gün tam kapanma"

Bir başka lokanta işletmecisi Nuh Yılmaz da şöyle isyan etti:

“Sıkıntı, virüs sadece restoranlarda mı oluyor? Büyüklerimizin bunu iyi bir değerlendirmesini rica ediyorum. Bugün, bir konfeksiyonda kaç kişi çalışıyor? Veya buna benzer yerlerde… Tamam, biz içkiliyiz virüsü üretiyoruz. İçki vermeyen lokantalar var, onlarda mı üretiyor? ‘Paket servis yapın’ diyor, ben burada alkolü kime paket yapacağım? Benden mi alacak, adam gider büfeden alır.

Vatandaş olarak benim önerim, 15 gün tam kapanma. Bu virüsü biz burada üretmiyoruz, piyasaya vermiyoruz. Ben, bir senedir 5 kuruş para almadım. 3 çocuğum var. Birisi üniversitede okuyor, kirada oturuyorum. Ne yapmamız lazım? Akşam 19.00’da kapanıyor. Benim işim zaten o saatten sonra. Hadi ona da razı geldik. Millet işten çıkıyor 19.00’da biz dükkanı kapatıyoruz. Bir cumartesimiz vardı, onu da aldılar. Ne yapacağız? Hırsızlık yapamayız, yolsuzluk yapamayız, yankesicilik yapamayız. Suç hep niye bize kesiliyor. Bu faturalar nasıl ödenecek?”

“Esnafı bitirdiler kısaca; bizi, virüs değil açlık öldürecek”

“Devletin verdiği yardım özellikle kira yardımı çok komik bir rakam. Bizim onda bir bile değil. Kiralar birikti, personelin maaşını ödeyemiyoruz” diyen esnaf Murat Özdemir de şöyle konuştu:

“Biz, evimize ekmek götüremiyoruz. İflastayız şu anda. Açıyoruz ama bomboş dükkân. Saat kısıtlaması çok kötü. Ben, 19.00’dan sonra para kazanabiliyorum. Canlı müziğe izin vermiyorlar. Bilgisayardan çok kısık sesle müzik yapmamızı istiyorlar. Cumartesi günleri bir tek bir hareketlenme oluyordu o da çok tatmin edici değil. Cumartesiyi de bitirdiler. Esnafı bitirdiler kısaca. Bizi, virüs değil açlık öldürecek.

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