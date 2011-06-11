-LOJMANLARIN YAKININDA EL BOMBASI VE MERMİ BULUNDU VAN (A.A) - 10.06.2011 - Van'da askeri lojmanların yakınında, bir poşet içinde 2 adet el bombasıyla 27 adet mermi bulundu. Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki Sosyal Meskenler mevkisinde askeri lojmanların yanındaki park alanında oynayan çocuklar, poşet içinde mühimmat buldu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çevreyi güvenliğine aldı. Etkisiz hale getirilen poşette, 2 adet el bombasıyla uzun namlulu piyade tüfeğine ait 27 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.