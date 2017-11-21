Lojistik sektöründe eğitimli şoför açığı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR Kara Nakliyecileri Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Adnan Çetin, hızla büyüyen ve gelişen lojistik sektöründe eğitimli ve çevreye duyarlı şoför ihtiyacı olduğunu belirtti. Çetin, \"Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin iş birliğiyle taşımacılık ve lojistik sektöründe istihdam edilmek üzere üniversiteler bünyesinde eğitimli ve duyarlı şoförler yetiştirilmeli\" dedi.

İzmir Kara Nakliyecileri Sitesi, Işıkkent semtinde, 1999 yılında kuruldu. İzmir Kara Nakliyecileri Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, 200 şirket yazıhanesinin bulunduğu siteye bir gün içerisinde, yaklaşık 3 bin kamyon ve TIR\'ın giriş-çıkış yaptığını söyledi. Çetin, \"Yapısı itibariyle ülkemizde kara taşımacılığı, deniz ve demiryolu taşımacılığından çok daha fazla. Türkiye\'de, yaklaşık 700-800 bin kamyon ve TIR var; fakat geçmişte uzun yıllar bu iş, babadan oğula geçen bireysel kamyonculukla yürüdüğü için sektör gelişemedi. Yasası, kuralı, kaidesi yoktu. Karayolu Taşıma Kanunu, sektör için bir milat oldu. Bu düzenleme, sektörün düzenli ve sistemli işlemesinin yanında uluslararası taşımacılık normlarına oturtulması için de önemli bir basamak oldu\" dedi.

\'ÜNİVERSİTELER BÜNYESİNDE EĞİTİMLİ VE DUYARLI ŞOFÖR YETİŞTİRİLMELİ\'

Gelişen ve hızla büyüyen lojistik sektöründe trafik kurallarına uyan, çevresine duyarlı ve bilinçli şoförlere ihtiyacın çok fazla olduğunu dile getiren Çetin, şunları söyledi:

\"Eskiden kamyon şoförleri, muavinlikte ve babalarının yanında yetişirdi. İşi olmayan vasıfsız kişiler, kamyon şoförü olurdu. Şimdi durum, değişti. Uluslararası lojistik firmalarının da sektöre girmesiyle aracın bakımlarını bilen, trafik kurallarına uyan, çevresine duyarlı ve bilinçli şoförlere olan ihtiyaç arttı. Artık modern ve gelişmiş bir Türkiye isek ve lojistik sektöründe ufkumuzu geniş tutuyorsak bu sürücü problemine son vermemiz gerekiyor. Bizim bu konuyla ilgili kısa vadeli ve uzun vadeli iki çözüm önerimiz var. Kısa vadeli olan çözüm şu. İşsiz ve vasıfsız olan lise mezunlarına Emniyet Trafik Genel Müdürlüğü denetiminde, ticaret odaları ve büyük kamyon üreticilerinin desteğiyle 5-6 ay süren eğitimler verilmeli. Uzun vadeli olan esas çözüm ise Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin iş birliğiyle taşımacılık ve lojistik sektöründe istihdam edilmek üzere üniversiteler bünyesinde eğitimli ve duyarlı şoförler yetiştirilmelidir.\"



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