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Dünya

Lohan'ın babası da tutuklandı TAMPA (A.A)

26 Ekim 2011 01:08

-Lohan'ın babası da tutuklandı TAMPA (A.A) - 25.10.2011 - Amerikalı ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın babasının aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.  51 yaşındaki Michael Lohan, sevgilisinin şikayeti üzerine Florida'da gözaltına alınarak tutuklandı.  Polis yetkilileri, Lohan'ın iki yıldır bir ayrılıp bir barıştığı 28 yaşındaki sevgilisi Kathryn Major'u birkaç kez kollarından tutup yere fırlattığının tespit edildiğini söyledi.  Gözaltına alındıktan sonra göğüs ağrısı şikayetiyle bir hastaneye kaldırılan Lohan'ın kaçma teşebbüsünde bulunduğu, ancak polis tarafından yakalandığı bildirildi.  Lohan, daha önce de eski sevgililerinin şikayeti üzerine birkaç kez tutuklanmıştı.  Şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği için tutuklanan Lindsay Lohan ise önümüzdeki günlerde hapis cezasının belirleneceği bir duruşmaya katılacak. 

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