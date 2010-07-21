Lohan'ın 90 günlük hapsi başladı

T24-

24 yaşındaki oyuncu, demir parmakların arkasına gitmeden önce twitter sayfasına yüklediği yeni fotoğraflarının altına "Şimdiye kadar sadece filmler için rezervasyon yaptırırdım. Bir gün hapishane için rezervasyon yaptıracağım hiç aklıma gelmemişti" diye yazdı. Lohan mahkûmluk süresi boyunca hücrede yalnız kalacak ve kimseyle konuşmasına izin verilmeyecek. Lohan, şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece 90 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı