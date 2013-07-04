Loğoğlu: Darbeyi uygun bulmuyoruz

Mısır'daki askeri darbeye ilişkin bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımıcısı Faruk Loğoğlu, "Askerin siyasete karışmasını da uygun bulmuyoruz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımıcısı Faruk Loğoğlu, Mısır'da daha fazla gerginlik istemediklerini belirterek, "Ancak her yerde olduğu gibi askerin siyasete karışmasını da uygun bulmuyoruz" dedi.

Loğoğlu, yaptığı açıklamada, Mısır'daki gelişmelerin çok hızlı yaşandığını söyledi.

CHP olarak Mısır'da daha fazla gerginlik istemediklerini vurgulayan Loğoğlu, her yerde olduğu gibi askerin siyasete karışmasını da uygun bulmadıklarını kaydetti.

Mısır'da yaşanan gelişmelerin, Hüsnü Mübarek'in iktidardan indirilmesi ve Arap Baharı ile başlayan demokratikleşme sürecini sekteye uğratacağını dile getiren Loğoğlu, bu durumun, ülkeye demokrasinin gelmesini de geciktireceğini belirtti.

Gelişmelerin Arap dünyasına da olumsuz yansımalarının olacağını savunan Loğoğlu, "ordunun yönetime el koymasının gerginliği önleyeceği" yönündeki nitelendirmelere karşın, bu durumu kaygıyla karşıladıklarını ifade etti.