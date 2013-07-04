T24 LogoT24 Logo
Gündem

Loğoğlu: Darbeyi uygun bulmuyoruz

CHP'li Loğoğlu, yaptığı açıklamada, Mısır'daki gelişmelerin çok hızlı yaşandığını söyledi

04 Temmuz 2013 10:24

Mısır'daki askeri darbeye ilişkin bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımıcısı Faruk Loğoğlu, "Askerin siyasete karışmasını da uygun bulmuyoruz" dedi.
 
CHP Genel Başkan Yardımıcısı Faruk Loğoğlu, Mısır'da daha fazla gerginlik istemediklerini belirterek, "Ancak her yerde olduğu gibi askerin siyasete karışmasını da uygun bulmuyoruz" dedi.

Loğoğlu, yaptığı açıklamada, Mısır'daki gelişmelerin çok hızlı yaşandığını söyledi.

CHP olarak Mısır'da daha fazla gerginlik istemediklerini vurgulayan Loğoğlu, her yerde olduğu gibi askerin siyasete karışmasını da uygun bulmadıklarını kaydetti.

Mısır'da yaşanan gelişmelerin, Hüsnü Mübarek'in iktidardan indirilmesi ve Arap Baharı ile başlayan demokratikleşme sürecini sekteye uğratacağını dile getiren Loğoğlu, bu durumun, ülkeye demokrasinin gelmesini de geciktireceğini belirtti.

Gelişmelerin Arap dünyasına da olumsuz yansımalarının olacağını savunan Loğoğlu, "ordunun yönetime el koymasının gerginliği önleyeceği" yönündeki nitelendirmelere karşın, bu durumu kaygıyla karşıladıklarını ifade etti.

ETİKETLER

faruk loğoğluchpmısırdarbe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24