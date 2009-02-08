Lofton'dan sevgilerle

Fenerbahçe Ülker, ligin 18. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne deplasmanda 96-82 yenildi. Rakibine sezonun 5. mağlubiyetini yaşatan ev sahibi ekipte maçın yıldızı 47 sayı atan Chris Lofton oldu.



Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahasında Fenerbahçe Ülker'i 96-82 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilk 3 dakika geçilirken 7-0'lık üstünlük sağladı. Bu dakikadan sonra ilk sayısını Giricek ile bulan Fenerbahçe Ülker, ilk periyotu 27-14 geride tamamladı.



2. periyoda Mirsad'ın attığı basketle başlayan Fenerbahçe Ülker, bir türlü istediği tempoyu yakalayamadı. Rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13. dakikada farkı 21 sayıya dek çıkardı: 37-16. Farkı kapatmak için verdiği mücadeleye karşın sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Ülker karşısında bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15. dakikada farkı 24 sayıya (42-18) çıkardı. Fenerbahçe Ülker, özellikle dış atışlarla farkı kapatmaya çalışsa da, Mersin Büyükşehir Belediyesi devreyi 57-39'luk üstünlükle tamamladı.



Her iki takımın da sayı üretmekte zorlandığı 3. periyotta Mersin Büyükşehir Belediyesi, aradaki farkı korumaya çalıştı. Mücadelenin 28. dakikasına 72-49 önde giren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3. çeyreği de 25 sayı farkla 78-53 önde geçti.



Fenerbahçe Ülker'in son çeyrekteki farkı kapatma çabası sonuç vermedi. Lofton'un isabetli 3 sayılık basketleriyle etkili bir oyun ortaya koyan Mersin ekibi, 34. dakikada farkı 30 sayıya dek çıkardı: 91-61. Taraftarlarının da desteğini yanına alan evsahibi ekip, güçlü rakibini 96-82 yenmeyi başardı.



Ligdeki 9. galibiyetini alan ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Chris Lofton 47 sayıyla maçın kahramanı olurken, Lester Mc Calebb 16 sayı-7 asist, İnanç Koç da 12 sayı-4 ribauntla oynadılar.



4 maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe Ülker'de ise Devin Smith 20 sayı-2 ribaunt, Mirsad Türkcan 14 sayı-7 ribaunt, Gordan Giricek de 8 sayı-8 ribauntla mücadele ettiler.



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 96 - FENERBAHÇE ÜLKER: 82

Salon: Edip Buran

Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Serkan Emlek xxx, Ersan Ergüler xxx

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lofton xxxx 47, Calebb xxx 16, İnanç xxx 12, Ffriend xxx 8, Onur xx, Nedim xx 2, Altan xx 2, Ümit xx 2, Basden xxx 7

Fenerbahçe Ülker: Green x, Ömer xx 8, Semih xx 7, Giricek xx 8, Oğuz x 3, Mirsad xx 14, Rasim xx 3, Mrsiç x 3, Vidmar xx 9, Smith xxx 20, Preldzic xx 7

1. Periyot: 27-14

Devre: 57-39 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 78-53