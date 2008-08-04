T24 LogoT24 Logo
Spor

Loeb'ün zirve yolculuğu

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Arjantin etabını Sebastien Loeb kazandı. Arjantin'de üst üste 4. zaferini yaşayan Citroen pilotu, genel klasmanda liderliği yükseldi.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı Arjantin'de yapıldı. Citroen'den Sebastien Loeb, en yakın rakibi Subaru pilotu Chris Atkinson'un 2 dakika 33 saniye önünde yarışı kazandı.

 

Bir başka Citroen pilotu Daniel Sordo'nun 3. olduğu Arjantin Rallisi'ni üst üste 4. kez kazanan Loeb, klasmanda ilk sıraya yükseldi. Rallinin ilk günü koşulan ilk 4 etabı lider geçen fakat daha sonra yaşadığı süspansiyon sorunu nedeniyle zaman kaybeden Ford pilotu Mikko Hirvonen ise, 5. olarak liderliği Loeb'e kaptırdı.

 

4 kez dünya şampiyonu olan Sebastien Loeb, kariyerinin 39. zaferini kazandığı yarış sonrası, Hirvonen'in 5 puan üstüne çıktı.

Öte yandan şampiyonanın iddialı isimlerinden Ford'un Fin sürücüsü Jari-Matti Latvala, ilk gün yaptığı kaza nedeniyle büyük zaman kaybı yaşadığı ralliyi 15. bitirebildi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24