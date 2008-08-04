Loeb'ün zirve yolculuğu

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı Arjantin'de yapıldı. Citroen'den Sebastien Loeb, en yakın rakibi Subaru pilotu Chris Atkinson'un 2 dakika 33 saniye önünde yarışı kazandı.

Bir başka Citroen pilotu Daniel Sordo'nun 3. olduğu Arjantin Rallisi'ni üst üste 4. kez kazanan Loeb, klasmanda ilk sıraya yükseldi. Rallinin ilk günü koşulan ilk 4 etabı lider geçen fakat daha sonra yaşadığı süspansiyon sorunu nedeniyle zaman kaybeden Ford pilotu Mikko Hirvonen ise, 5. olarak liderliği Loeb'e kaptırdı.

4 kez dünya şampiyonu olan Sebastien Loeb, kariyerinin 39. zaferini kazandığı yarış sonrası, Hirvonen'in 5 puan üstüne çıktı.



Öte yandan şampiyonanın iddialı isimlerinden Ford'un Fin sürücüsü Jari-Matti Latvala, ilk gün yaptığı kaza nedeniyle büyük zaman kaybı yaşadığı ralliyi 15. bitirebildi.