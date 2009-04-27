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Spor

Loeb'den 5'te 5

27 Nisan 2009 17:07


Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı olan Arjantin Rallisi’ni yine Sebastian Loeb kazandı. Fransız pilot Arjantin'deki 5., kariyerindeki 52. zaferini kazandı. 


Arjantin Rallisi’nin son gününe lider başlayan Citroen pilotu Sebastian Loeb, şampiyonadaki takipçisi Mikko Hirvonen'in 2. gün motor arızasıyla yarış dışı kalmasının ardından rahat bir tempo ile zafere ulaştı.

Citroen'in Fransız pilotu Loeb, takım arkadaşı İspanyol Dani Sordo'nun 1 dakika 13 saniye önünde kariyerinin 52. dünya şampiyonası yarışını kazandı.

Yarışın son gününde Jari Matti Latvala ve Petter Solberg gibi isimler mekanik arıza ile abandone olurken, Ford ile yarışan Henin Solberg üçüncü sırayı aldı.

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Loeb 50 tam puanla şampiyonadaki liderliğini de perçinledi.

Loeb'ü 31 puanla Sordo ve 30 puanla Hirvonen izliyor. Markalarda da lider Citroen ilk 5 yarış sonunda, en yakın rakibi Ford ile olan puan farkını 39'a çıkardı.

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