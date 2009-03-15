Loeb'den 50. zafer



Dünya Ralli Şampiyonası'nda Güney Kıbrıs'ta Citroen'in Fransız pilotu Sebastian Loeb, bu sezon 3'te 3 yaparak kariyerinin 50. yarışını kazanmayı başardı.



Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı Güney Kıbrıs Rallisi, Citroen pilotu Sebastian Loeb'ün zaferiyle sona erdi.



Kariyerinin 50'inci yarışını kazanan Fransız Pilot sezona da 3'te 3 yaparak başladı.



İrlanda ve norveç rallilerinin birincisi Sebastian Loeb, Güney Kıbrıs'ta da birinciliği kimseye bırakmadı.



İlk etapta ele geçirdiği yarış liderliğini hiç kaptırmayan Citroen sürücüsü, en yakın rakibi Ford pilotu Mikko Hırvonen'in 27 saniye önünde finişe ulaştı. Subaru'nun dünya şampiyonasından çekilmesinin ardından kendi takımını kuran eski şampiyon Petter Solberg ise, üçüncü olmayı başardı.



Güney Kıbrıs rallisi, Sebastian Loeb'ün Dünya Ralli şampiyonasında kazandığı 50'inci yarış oldu. En çok ralli kazananlar listesinde rekoru sürekli geliştiren Loeb'ün ardından, artık şampiyonada yarışmayan Carlos Sainz 26 birincilikle ikinci, bir buçuk yıl önce hayatını kaybeden Colin Mcrae ise 25 yarış zaferiyle üçüncü sırada yer alıyor.



Yılın ilk üç yarışının ardından Loeb 30 puanla lider, hırvonenen 22 puanla ikinci, Sordo ise 17 puanla üçüncü durumda bulunuyor.