Britanya Rallisi'nde kariyerinin 54. yarışını kazanmayı başaran Fransız pilot Sebastian Loeb, üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti.



Dünya Ralli Şampiyonası’nın Galler'de yapılan son yarışı Britanya rallisinde gülen isim Sebastian Loeb oldu. Fransız sürücü, kariyerinin 54'üncü yarışını ve üst üste 6'ıncı dünya şampiyonluğunu kazandı.



Britanya rallisine şampiyona lideri Mikko Hırvonen'in 1 puan gerisinde başlayan Sebastian Loeb yarışın ilk gününden itibaren üstünlüğünü ortaya koydu. Citroen pilotu ilk günü 5, ikinci günü 25 saniye farkla lider tamamladı. Son günkü 4 etapta ise heyecan doruktaydı. Ford pilotu Hirvonen ilk iki etapta en iyi dereceleri elde ederek, lider Loeb ile olan zaman farkını 18 saniyeye indirdi. Ancak, sondan bir önceki etapta Hirvonen, otomobilinin kaputunun açılması nedeniyle durdu ve 1 dakika kaybeti. Böylece Loeb son etaba 1 dakika 25 saniyelik bir avantajla başladı. Hırvonen hiç vazgeçmedi, son etabın en iyi derecesine imza attı. Ama, Loeb 1 dakika 6. 1 saniye farkla bu sezonki 6'ıncı, kariyerindeki 54'üncü yarışını kazandı. Citroen pilotu, üst üste 6'ıncı şampiyonluğuna ulaştı ve geçtiğimiz yıl tek başına ele geçirdiği en çok şampiyon olma rekorunu da geliştirdi. Loeb ile birlikte Citroen'e bu sezon markalar şampiyonluğunu kazandıran Dani Sordo ise son yarış Britanya rallisini 3'üncü sırada tamamladı.