Loeb Türkiye Rallisi'nin galibi

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Loeb Türkiye'de 3'üncü kez kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 6. Türkiye Rallisi'nde zafer, Citroen Total takımı pilotu Sebastien Loeb'in oldu.Rallinin ilk gününü 5. sırada bitiren ancak ikinci gün sergilediği performansla liderliği kapan Loeb, bazı etapların iptal edildiği son günde de hızından bir şey kaybetmeyerek podyumun en üst basamağına çıkmayı başardı.Türkiye Rallisi'ni 3.01.38.7'lik zamanla bitiren Fransız sürücüye, 54.5 saniye gerisinde 3.02.33.2'lik süreyle ralliyi bitiren Petter Solberg ikinci ve 3.03.22.1'lik zamanıyla da BP Ford Abu Dhabi pilotu Mikko Hirvonen üçüncü sırada kürsüde eşlik edecek.WRC'de İsveç Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan Sebastien Loeb, Corona Meksika Rallisi, Ürdün Rallisi ve Türkiye Rallisi'ni ilk sırada bitirerek, bu sezon üst üste 3. yarışını kazandı.Sebastien Loeb, 6. Türkiye Rallisi'nde zirvede yer alarak, Türkiye'de 3. kez kazanmış oldu.WRC kariyerindeki 57. zaferini elde eden son 6 yılın dünya şampiyonu Loeb, Türkiye Rallisi'nde de 2004 ve 2005 yıllarının ardından 3. kez zafere uzanmayı bildi.Diğer yandan Loeb, Citroen takımını da 2 yarış aradan sora tekrar Türkiye'de birinciliğe taşıdı. Türkiye Rallisi'nin ilk 3 yarışında 2 kez Sebastien Loeb, 1 kez de Carlos Sainz ile galibiyete ulaşan Citroen, son iki organizasyonda ise podyumun zirvesini Marcus Grönholm ve Mikko Hirvonen ile Ford'a kaptırmıştı.