Loeb ile Citroen zirvede



Dünya Ralli Şampiyonası'nın son yarışı olan Galler Rallisi'ni Sebatian Loeb kazandı. Loeb bu sezonki 11'inci yarışını kazanarak rekorunu geliştirirken, takımı Citroen'i de 2 sezon aradan sonra markalar şampiyonluğuna taşıdı.



Bir önceki yarış Japonya Rallisi'nde üst üste 5'inici şampiyonluğunu ilan eden Citroen pilotu Sebastian Loeb, son gün yarış lideri Latvala ile olan farkı 1.4 saniyeye kadar düşürdü. Ancak sondan bir önceki etapta hatalı çıkış yapınca ceza aldı. Böylece son etaba Latvala, Loeb'ün 2.2 saniye önünde başladı. Ancak son etapta hatasız bir performans ortaya koyan Loeb etabı 4.9 saniye farkla birinci sırada bitirdi ve Latvala'nın yalnızca 2.7 saniye önünde bu sezonki 11'inci kariyerindeki 47'nci zaferine ulaştı.



Fransız pilot böylece kendisine ait olan bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu da geliştirdi. Loeb ve Latvala'nın ardından Citroen'in İspanyol pilotu Dani Sordo 3'üncü sırayı aldı.



Bu sonuçla Citroen de 2 sezon aradan sonra Ford'un önünde markalar şampiyonluğunu kazandı.

