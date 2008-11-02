Loeb dünya şampiyonu



Japonya Ralli'sini 3. tamamlayan Fransız Sebastien Loeb, 5. dünya şampiyonluğunu ilan etti.





Loeb'ün şampiyonluğuna sondan bir önceki yarış Japonya Rallisi’nde elde ettiği üçüncülük yetti. Yarışı ise Ford Pilotu Mikko Hirvonen kazandı.







Japonya Rallisi Ford Pilotları Mikko Hirvonen ve Jarri-Matti Latvala'nın dublesiyle sona erdi. Ancak, asıl sevinen Citroen takımı oldu.



Takımın Fransız Pilotu Sebastian Loeb üçüncü sırada finiş görerek sezonun bitimine 1 yarış kala üst üste 5'inci dünya şampiyonluğunu ilan etti.







İlk gün François Duval'in kazasının ardından üçüncü sıraya yerleşen Loeb, sondan bir önceki etapta spin atsa da yerini kaybetmedi. 34 yaşındaki Loeb böylece Juha Kankkunen ve Tommi Makinen ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi ve Dünya Ralli Şampiyonası’nda 5 kez şampiyonluk yaşayan ilk sürücü oldu. Fransız pilot aynı zamanda 46 yarış birinciliği ve bir sezonda kazandığı 10 yarışla bu alanlarda da rekor sahibi. Loeb önümüzdeki ay yapılacak Galler Rallisi’ni kazandığı takdirde bu sezonki 11'inci zaferine ulaşacak ve kendisine ait rekoru geliştirecek.



Sezonun son yarışı Galler Rallisi öncesi markalarda ise Citroen en yakın rakibi Ford'un 11 puan önünde lider durumda bulunuyor.









