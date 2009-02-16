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Spor

Loeb 2'de 2 yaptı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan Norveç Rallisi'ni Sebastian Loeb kazandı.

16 Şubat 2009 02:00


Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan Norveç Rallisi'ni Sebastian Loeb kazandı. Citroen'in Fransız pilotu böylece sezona 2 birincilikle başladı.

WRC'de sezonun ilk yarışı İrlanda Rallisi'ni kazanan Sebastian Loeb ikinci yarış Norveç Rallisi'nde de zafere ulaşmayı bildi.

Citroen pilotu, yarış boyunca Ford'dan Mikko Hirvonen ile çekişti ve sonunda rakibinin 9.8 saniye önünde finişe ulaşmayı başardı.

Kariyerinin 49. dünya şampiyonası yarışını kazanan Loeb, karlı zeminde ise ikinci birinciliğini elde etti.

Norveç Rallisi'nde ikinci Mikko Hirvonen'in ardından bir başka Finlandiyalı Ford pilotu Jarri Matti-Latvala üçüncü sırayı aldı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk 2 yarışın ardından Sebastian Loeb 20 puanla lider, Mikko Hirvonen 14 puanla ikinci durumda bulunuyor

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