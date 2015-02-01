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Lodos YHT'yi de vurdu, yolcular otobüslere bindirildi

Ankara İstanbul-Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın şiddetli lodos nedeniyle elektrik hatlarında problem yaşandı

01 Şubat 2015 18:16

Ankara İstanbul-Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın şiddetli lodos nedeniyle elektrik hatlarında problem yaşanması sebebiyle seferlerinde aksama yaşanan YHT’nin yolcuları, Bilecik’te otobüslere aktarılarak İstanbul’a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-İstanbul seferinin yapan YHT şiddetli lodos sebebiyle Bilecik-İstanbul arasında elektrik hatlarında tansiyonların düşmesi nedeniyle yaklaşık 300 civarında yolcu, Bilecik YHT istasyonundan otobüslere aktarılarak Adapazarı ve İstanbul istikametine gönderildi. 

İHA’da yer alan habere göre, yolcular, Gar Müdürüne, “Siz gelene kadar otobüsler hareket etmedi” diye serzenişte bulundu. Hararetin azalmasının ardından otobüsler hareket etti. Öte yandan, YHT içinde rahatsızlanan bir yolcu ise YHT istasyonuna gelen 112 ambulansı ile Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

 

Çatılar hızlı trenin önüne düştü

 

İzmit’te, şiddetli lodos etkili olurken, bazı fabrika ve atölyelerin uçan çatıları Yüksek Hızlı Tren hattına savrulunca büyük tehlike oluşturdu. Kullar Varyantı mevkiinde saat 13.00 sıralarında, D-100 karayolu kenarında kurulu bazı fabrika ve atölyelerin uçan çatıları, hemen yanından geçmekte olan Yüksek hızlı Tren hattı üzerine düştü. Bu sırada Ankara yönünden gelen ve kent içine girdiği için yavaşlayan Yüksek Hızlı Trenin makinisti demiryolu üzerine düşen çatıları görünce durdu.

Gelen ekiplerin demiryolu üzerindeki alüminyum ve diğer malzemelerden oluşan çatı parçalarını kaldırdı ve Yüksek Hızlı Tren de İzmit Garı’na girebildi

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