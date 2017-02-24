T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lodos nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO lodos nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal etti

24 Şubat 2017 21:06

İDO ve BUDO lodos nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

16.00 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

17.00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü

17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

18.30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü

18.45 Bostancı - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü

19.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

19.40 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:

15.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.00 tarihindeki (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

21.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

21.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

 

ETİKETLER

idobudolodossefer iptali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24