Lodos İstanbul'da 3 gemiyi çarpıştırdı, 1'i batıyor!

T24 - İstanbul'da Yenikapı açıklarında şiddetli lodosun etkisiyle iki gemiyle çarpıştığı belirtilen Kayan 1 adlı kargo gemisi batma tehlikesi geçiriyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, Ahırkapı açıklarında demirlemeye çalışırken demirli gemilere sürterek yara alan gemiye hava şartlarından dolayı dışarıdan müdahalenin çok zor olduğunu belirterek, ''Gemiyi en kötü ihtimalle karaya oturtup, daha sonra havanın durumuna göre müdahale edeceğiz'' dedi.





Sierra Leone bayraklı 86 metre uzunluğundaki gemiye Yenikapı açıklarında demir attıktan sonra şiddetli lodosun da etkisiyle iki gemiye sürtünerek yara aldı. 4 numaralı ambarından su almaya başlayan gemi yan yatarak batma aşamasına geldi.





Olay yerinde çalışmaları koordine eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Orakçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde ''Kayan 1'' isimli geminin demirlemek amacıyla Bakırköy açıklarına doğru ilerlediğini, demir indirirken lodosun ve akıntının etkisi tespit edilemediği için 2 gemiye sürterek makine dairesinden ve 4 numaralı ambarından yara aldığını anlattı.

Orakçı, şöyle konuştu:

''Gemide 13 personel var. Şu anda tüm ekiplerimiz burada canla başla çalışıyor. Biri kurtarma kaptanı olmak üzere 5 personelimiz var. Geminin şu anda ambarından su basıyoruz, ancak bulunduğumuz hava şartlarından dolayı gemiye dışarıdan müdahale çok zor. Yanaşamıyoruz. Yanaştığımızda gemiye zarar verme durumu olabilir. Her şey kontrolümüzde, çalışmalara devam ediyoruz. Gemiyi en kötü ihtimalle karaya oturtup, daha sonra havanın durumuna göre müdahale edeceğiz. Geminin batma tehlikesi bulunmuyor. Can kurtarma botlarımız ve römorkörlerimiz olay noktasında yer alıyor. Gemiyle ilgili kötü bir durum olduğunda personel tahliye edilebilir.''

Kıyıdan görülebilen geminin, sabit bir noktada durmadığı ve rüzgarın etkisiyle sürekli hareket halinde olduğu dikkat çekiyor.

Bu arada, Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile itfaiye ekipleri de ihtiyaç halinde müdahale etmek üzere kıyıda bekliyor.





